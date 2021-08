Sonae Sierra abre Mesa na Praça em Braga com 60 trabalhadores

O Mesa na Praça abriu esta quinta-feira, 5 de agosto. Trata-se do conceito que a Living Markets implementou na área de restauração do novo Mercado Municipal de Braga -que foi inaugurado em dezembro passado -, "com o objetivo de dar uma nova vida ao espaço e contribuir para uma nova centralidade daquela zona do centro histórico da cidade", afirma a empresa, em comunicado.

A Living Markets, empresa da Sonae Sierra para a criação e gestão de novos conceitos de mercados urbanos, investiu na decoração e equipamentos do Mesa na Praça bracarense, um projeto que "permitiu criar cerca de 60 postos de trabalho diretos e mais de 100 indiretos", adianta a Sonae Sierra.

A zona de restauração do mercado irá contar com uma dezena de quiosques e disponibilizar espaços temporários para promover produtos e conceitos de comerciantes locais.

Leia Também Sonae Sierra cria Reify com 200 pessoas e brilha em Bogotá, São Paulo ou Rabat

Entre as presenças já confirmadas está "o conceito inédito" Chakburger, que representa a estreia do chef Chakall em Braga, assim como a Vinoteca à Braga, O Forno do Leitão do Zé, o Siamo in Due, o Tribunal da Cerveja, a Confeitaria Moura ou a gelataria Pappa’Lab.

"O ‘Mesa na Praça’ trará uma oferta diversificada, que alia conceitos inovadores a outros ligados à cultura e às tradições da cidade de Braga", enfatiza Carlos Jesus, "Hhad of business development" da área de "property management" da Sonae Sierra.

A empresa concessionária do ala de alimentação do Mercado Municipal de Braga realça, ainda, que este conceito "distingue-se também pelo facto de não se utilizar plástico no serviço ao cliente, por existir uma recomendação aos operadores para que pelo menos 20% das suas compras sejam feitas aos comerciantes locais, e pelo facto de se assumir como um espaço dedicado a ser palco e montra de artistas locais".