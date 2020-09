KW Portugal regista crescimento de 61% nas vendas em agosto

A Keller Williams (KW) Portugal registou um crescimento das vendas de imóveis de 46% e 61% nos meses de julho e agosto, respetivamente, em comparação com o mesmo período do ano anterior.



De acordo com um comunicado da imobiliária, divulgado esta segunda-feira, verificou-se " uma grande recuperação nestes meses, sendo os dois melhores meses de 2020 da empresa no que diz respeito ao crescimento do volume de vendas". Já julho foi o mês em que registou o maior número de angariações de imóveis.











"Os dados dos primeiros meses desse ano mostram que os nossos consultores estão empenhados e procuraram nos meses de confinamento alternativas para manter a sua atividade, nomeadamente com o recurso a tecnologia", afirma Eduardo Garcia e Costa, presidente da KW Portugal, citado no comunicado. Já nos meses de abril e maio, um período marcado pelo confinamento devido à pandemia, a KW registou uma quebra de 30% das transações realizadas e de 24% do volume de negócios, em comparação com o mesmo período de 2019.