Lagoas Park vendido a fundo britânico por 421 milhões de euros

Está confirmado aquele que será um dos maiores negócios do ano no setor imobiliário em Portugal. O Hendersen Park adquiriu o Lagoas Park por 421 milhões de euros, anunciou em comunicado o fundo de private equity britânico do setor imobiliário.



O negócio foi concretizado pouco mais de dois anos depois da Teixeira Duarte ter alienado este parque empresarial ao fundo europeu de "private equity" Kildare por um valor de 375 milhões de euros.

Leia Também Teixeira Duarte fecha venda da Lagoas Park por 375 milhões de euros

"A transação oferece uma rentabilidade atrativa e uma perspetiva de crescimento das rendas no longo prazo, num contexto de forte procura de espaço por parte dos atuais e futuros inquilinos", refere o comunicado do Hendersen Park, fundo com sede em Londres que diz já ter um investimento acumulado de 10 mil milhões de dólares numa carteira de ativos imobiliários icónicos em diversos países europeus.

Localizado em Oeiras, o Lagoas Park detém 13 edifícios de escritórios, mais de 5 mil lugares de estacionamento, 12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health club, parque de estacionamento público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos.

"Lisboa tem vindo a crescer como centro de negócios na Europa, atraindo grandes empresas internacionais, de várias indústrias como tecnologia e cuidados de saúde, e oferece uma elevada qualidade de vida para os seus trabalhadores", comenta Nick Weber, fundador e partner do Henderson Park, acrescentando que o "desempenho do Lagoas Park na recente crise é uma prova da atratividade da sua localização e dos ativos".





"Temos a forte convicção que os ativos certos vão continuar com um desempenho superior e temos confiança nas perspetivas de futuro para o Lagoas Park e a sua capacidade de entregar rendimentos crescentes e retornos para os nossos investidores", acrescenta Nick Weber.

O Hendersen Park destaca que o Lagoas Park está localizado no "coração do corredor tecnológico de Oeiras" e que entre os inquilinos contam-se empresas como o Google, Samsung, BMW, SAP, Johnson&Johnson, Sanofi, Oracle, Cisco, Volvo, Nike e BP.

A Teixeira Duarte, que há dois anos vendeu o empreendimento no âmbito de um processo de redução de endividamento, mantém a sede neste local.

(notícia em atualização)