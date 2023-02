Lisboa é a terceira cidade europeia mais cara para arrendar casa

Os dados do Índice Internacional de Arrendamento do HousingAnywhere relativos ao quarto trimestre de 2022 colocam a capital portuguesa no terceiro lugar. E há uma surpresa: Paris já não entra no top das cidades europeias.

Lisboa é a terceira cidade europeia mais cara para arrendar casa









