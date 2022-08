Lx Factory comprado pelo Arié e Europi

No documento as empresas indicam que "a estratégia de aquisição insere-se no actual contexto de regeneração urbana em Alcântara, a qual conta já com o novo Hospital CUF Tejo, e para a qual está previsto para os próximos anos o desenvolvimento de diversos projetos de escritórios e residenciais, bem como de uma escola internacional". Os compradores foram assessorados pela Morais Leitão, CBRE, EY e Howden M&A e o vendedor foi assessorado pela Garrigues. Jonathan Willén, CEO da Europi, esclarece que a intenção da empresa é de "investir nos edifícios existentes e expandir a oferta de serviços". Para o presidente executivo têm existido "tendências demográficas favoráveis nas cidades de Lisboa e do Porto, as quais se estão a tornar destinos preferenciais para diversas empresas internacionais. Fatores como a abundância de talento em Portugal, o custo de vida acessível e o clima favorável têm vindo a contribuir de forma decisiva para tal evolução".

O Lx Factory, gerido por um fundo da Keys desde 2017, foi comprado por uma joint venture entre o Grupo Arié, uma empresa familiar portuguesa, proprietária da Perfumes & Companhia, e o Europi Property Group, uma empresa de investimento imobiliário pan-europeia. O processo de investimento foi gerido pela Bedrock Capital e o montante da transação não foi divulgado.Os compradores pretendem manter a identidade do espaço, que continuará a ser destinado a escritórios, retalho e restauração, bem como a manutenção do ambiente industrial. A Arié e a Europi adiantam em comunicado que estão ainda "a ser desenvolvidos planos para reabilitação gradual dos espaços e introdução de melhorias ao nível das zonas exteriores e da organização do trânsito automóvel".