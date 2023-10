Luso-sueca vai às compras e torna-se senhoria de líder mundial em Leça do Balio

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Sediada em Elyria, Ohio, nos Estados Unidos, a Invacare apresenta-se como líder mundial na produção e distribuição de produtos médicos de apoio domiciliário e de cuidados continuados, que promovem a recuperação e um estilo de vida ativo, tendo entrado em Portugal em Fevereiro de 1996 com a aquisição da Fabriorto.

Pequena fabricante local de cadeiras de rodas manuais de aço, camas hospitalares manuais e auxiliares de marcha, tornou-se o braço português da multinacional norte-americana, empregando atualmente no nosso país mais de 150 pessoas.

Leia Também Lx Factory comprado pelo Arié e Europi

Entretanto, a base operacional da Invacare em Portugal, situada em Leça do Balio, Matosinhos, acaba de ganhar um novo senhorio – a Ecologis, que é detida a meias pela gestora portuguesa de activos Bedrock Capital Partners e o sueco Europi Property Group.

Leia Também Maior negócio imobiliário de 2022 notificado à Concorrência

"A Ecologis, ‘joint venture’ entre a Bedrock Capital Partners e a Europi Property Group, comprou à Mizrahi Investments Portugal um armazém logístico com cerca de 7.000 mil metros quadrados", revela a Savills/Predibisa, que assessorou esta operação, em comunicado.

"O armazém, localizado em Leça do Balio e beneficiando de excelentes acessos à cidade do Porto, encontra-se atualmente arrendado a uma multinacional líder no sector da produção e distribuição de produtos médicos", avança a mesma consultora imobiliária.

Leia Também Venture Real Estate Fund compra cinco armazéns em Sintra por 2,75 milhões

"Esta transação, que permite aumentar o portfólio da Ecologis para 160.000 metros quadrados de activos logísticos de elevada qualidade em Portugal, dá-nos particular satisfação por representar a expansão geográfica da plataforma para o Norte do país", realça João Tenreiro Gonçalves, sócio da Bedrock Capital Partners.

"Assessoramos com sucesso esta transação, reforçando também a atividade da Ecologis na área logística em Portugal, acompanhando todo o processo junto de cada uma das partes envolvidas na venda deste ativo de investimento", assinala Isabel Rocha, associate offices and investment da Savills/Predibisa e que foi a responsável pela gestão de todo o processo.