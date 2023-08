Maior fundo imobiliário português reforça compras em Espanha

O fundo imobiliário do Crédito Agrícola, o CA Património Crescente, reforçou as compras em Espanha, ao adquirir, na primeira semana de agosto, um imóvel de logística à Moyca, uma das maiores empresas europeias de uvas sem grainha, avança esta quinta-feira o Eco A compra por parte do maior fundo imobiliário nacional custou 12,4 milhões de euros. O edifício adquirido foi construído em 2016 e está localizado em Múrcia. Tem uma área acima de 12.700 metros quadrados e era, até aqui, usado pela Moyca como armazém e centro de distribuição.Segundo fontes próximas do negócio citadas pelo Eco , está previsto também um contrato de arrendamento à Moyca, que tem outros dois edifícios junto ao imóvel vendido, por um prazo de 20 anos.O CA Património Crescente tem apostado em investir em Espanha, onde já tem um portfólio de 19 imóveis (a que se soma mais este negócio), num investimento total de cerca de 80 milhões de euros.