“Manhattan” do Porto vai ter casas de 2,5 milhões

Foi batizado com o nome da mais conhecida avenida de Manhattan porque "partilha com essa famosa zona residencial nova-iorquina a qualidade de construção e de acabamentos, bem como uma localização privilegiada com vista para um espaço verde de referência", garante a ODD – Real Estate Development Lda, empresa associada ao grupo ACA.

Trata-se do "Park Avenue", nome do empreendimento residencial que o grupo de Famalicão pretende começar a construir "no último trimestre de 2019", às portas do Parque da Cidade do Porto.

Um complexo com 24 apartamentos e cujas tipologias vão do T1 ao T4+1, com áreas entre os 59 e os 418 metros quadrados. O mais barato custa 260 mil euros e o mais caro 2,5 milhões de euros.

Com conclusão prevista para o final de 2021, o "Park Avenue" será composto por cinco pisos e um recuado, sendo que os apartamentos incluem garagens em "box" fechada distribuídas por dois pisos de cave.

Projetado pelo arquiteto José Carlos Cruz, autor de edifícios emblemáticos como a sede da EDP, no Porto, "este é um projeto de grande importância no panorama da nova construção da cidade do Porto, não só pela zona nobre onde se insere, mas também pela forma como foi pensado para responder às necessidades de um segmento que procura qualidade de vida em ambiente urbano sem descurar o lado mais simples de contacto com a natureza", enfatiza Ana Jordão, responsável pelo departamento residencial da Predibisa.