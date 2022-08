Merlin vai investir 40 milhões na renovação da sede do Novo Banco

"A ideia é submeter o imóvel a uma reforma muito profunda e fazer um

ao nível da excelente localização que tem, onde além do mais não há

. O pouco que há disponível (nesta zona da capital portuguesa) são escritórios muito antiquados", diz Ismael Clemente.



O responsável frisa que o edifício "não terá nada de residencial, nem hotel". Será, reforça, "um edifício puramente de escritórios, com comércio no rés-do-chão".



Quanto aos prazos para as obras de remodelação, Ismael Clemente refere que "essas previsões são impossíveis de fazer quando se trata de tramitar licenças com a Câmara Municipal de Lisboa".



O valor do investimento, avança, deverá ascender a "cerca de 40 milhões de euros", embora indique que "uma estimativa correta de custos só poderá ser feita quando tenhamos o projeto terminado, que ainda não está".





Aos 112 milhões de euros pagos pela Merlin Properties para a aquisição da sede do Novo Banco a empresa espanhola vai somar cerca de 40 milhões em investimento para modernizar o edifício localizado na Avenida da Liberdade, no coração de Lisboa.Em declarações ao site idealista, o CEO da Merlin indica que os planos para o edifício passam pela modernização para o transformar num ativo de escritórios "premium".magnífico edifício de escritóriosoferta de qualidade