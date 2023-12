Mitiska vende cinco “retail parks” em Portugal ao suíço Partners Group

O Parque Mondego (Coimbra), o Focus Park Canidelo (Vila Nova de Gaia), o Aveiro Retail Park, o Alverca Park e o Santarém Retail Park, que o fundo Mitiska Reim tinha adquirido entre 2017 e 2019, foram agora vendidos, num pacote que inclui outros cinco "retail parks" situados na Bélgica, a um novo fundo da Partners Group, uma "private equity" sediada na Suíça.





"A Mitiska Reim, investidora especializada em imobiliário comercial de conveniência na Europa, anunciou hoje a venda de cinco ‘retail parks’ em Portugal e cinco na Bélgica à First Retail Partners, um novo fundo detido pela Partners Group, gestora líder global em investimentos de ‘venture capital’, atuando em representação dos seus clientes", revela, esta quarta-feira, 27 de dezembro, em comunicado.

Os cinco "retail parks" portugueses somam uma área bruta locável de 105.500 metros quadrados, enquanto os cinco belgas totalizam 77.500 metros quadrados.

Esta dezena de ‘retail parks’ foram originalmente promovidos ou adquiridos em nome dos fundos FRI e FRI 2, senda que esta venda marca a conclusão do programa "value-add" da Mitiska Reim para estes ativos.

O novo fundo First Retail Partners, com um valor de cerca de 280 milhões de euros, será gerido pela Mitiska REIM e suportado pela Partners Group, que detém 142 mil milhões de dólares em ativos sob gestão à data de 30 de junho de 2023.

"Todos os ‘retail parks’ têm como lojas âncora supermercados tais como Lidl, Albert Heijn, Delhaize, Mercadona, Auchan ou ainda Pingo Doce, e possuem um diversificado ‘tenant-mix’, constituído por conceituadas marcas nacionais e internacionais", realça a Mitiska Reim.





Mitiska conclui 500 milhões de euros em desinvestimentos em dezembro

"Estamos muito orgulhosos por concluir a venda dos portefólios belga e português e por manter a liderança na gestão ativa destes portefólios, garantido assim o sucesso continuo dos mesmos. O resultado desta transação é a prova da eficácia dos nossos progamas ‘value-add’ em Portugal e do nosso sucesso enquanto promotor de novos ‘retail parks’ na Bélgica", considera Jan Du Bois, managing director da Mitiska Reim para a Bélgica, Espanha e Portugal.

Já Axel Despriet, cofundador e managing partner da Mitiska Reim lembrou que "esta última transação segue-se à recente venda pela Mitiska REIM de 25 ‘retail parks’ na Roménia e soma assim cerca de 500 milhões de euros em desinvestimentos pela Mitiska Reim neste mês de dezembro, o que atesta a resiliência desta classe de ativos, apesar do ambiente económico que se vive, e confirma a qualidade dos portefólios criados pela Mitiska Reim", sublinha.

A venda dos portefólios na Bélgica e Roménia marca "a saída bem-sucedida de todos os ativos do fundo FRI, o primeiro fundo levantado e gerido pela Mitiska Reim desde 2012, proporcionando retornos aos investidores no topo das expectativas", destaca Axel Despriet.

"Estamos encantados com esta nova parceria estratégica com a Partners Group e tornar-nos a gestora de fundos do novo First Retail Partners. A Mitiska Reim continua comprometida com os mercados belga e português onde continuamos a ver um forte ‘pipeline’ de oportunidades no segmento dos ‘retail parks’, projetos de ‘multi-let light industrial’, ‘self-storage’ e logística urbana", sinaliza Sylvie Geuten-Carpentier, managing partner da Mitiska Reim.





Kepler Corporate Finance, Belfius e CBRE atuaram como consultores financeiros na transação. Allen & Overy Brussels e RRP Advogados Lisboa foram os conselheiros jurídicos da FRI e FRI 2, e Argo Law e PwC foram os assessores jurídicos e fiscais do novo fundo First Retail Partners.

Mitiska investe mais de 20 milhões a converter antiga Nestlé em Alverca no Salinas Park

Vendidos os cinco "retail parks", há fundos da Mitiska Reim que mantêm em carteira o Salinas Park, nome do empreendimento cuja primeira fase foi recentemente inaugurada e que tomou o lugar do antigo centro nacional de distribuição da Nestlé em Alverca do Ribatejo, desativado há duas décadas, num investimento superior a 20 milhões de euros.

Para já, o Salinas Park conta com um supermercado Mercadona e duas lojas, da Hôma e da Kiabi, estando prevista a entrada de novas marcas com a inauguração da segunda fase do complexo, prevista para o próximo verão.

"No decorrer de 2024, o Salinas Park deverá ficar totalmente concluído e irá contar com um ‘retail park’ de aproximadamente 12 mil metros quadrados e um parque de PME constituído por 57 pequenos armazéns que somam cerca de 11 mil metros quadrados", avançava o fundo belga, a 30 de novembro passado, garantindo que, em termos de comercialização, o empreendimento "tem já uma taxa de ocupação de 100% e 50% dos armazéns do parque de PME estão já reservados para compra".

Localizado à entrada da cidade de Alverca, no cruzamento entre a Estrada do Aeroporto e a Avenida Engenheiro Vilar Queiroz, o Salinas Park "criará aproximadamente 230 postos de trabalho" e 351 lugares de estacionamento.

O Mitiska detém também o Lima Retail Park, em Viana do Castelo, e está a também a investir cerca de 20 milhões de euros na construção do Nova Vila Retail Park, em Portimão.

O projeto algarvio está a ser erguido no local onde existia o Portimão Retail Park, empreendimento inaugurado em 2006 e que foi totalmente destruído por um incêndio em 2012. Dois anos depois, o local foi alvo de trabalhos de limpeza, tendo desde então ficado devoluto.