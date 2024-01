Francesa Sogenial estreia-se em Portugal com a compra de um “retail park”

A Sogenial Immobilier fechou no último mês de 2023 a sua primeira transação em Portugal, "em representação de um fundo pan-europeu", revela a gestora de fundos imobiliários de origem francesa, esta terça-feira, 16 de janeiro, em comunicado.

Apresentando atualmente diversos fundos sob gestão, num total superior a mil milhão de euros, a Sogenial estreia-se agora em Portugal com a aquisição do Évora Retail Park, que "era detido por uma instituição bancária", refere, sem identificar a entidade vendedora nem o valor da transação.

Situado junto ao único centro comercial da cidade, o Évora Plaza, o espaço comercial adquirido pelo Sogenial tem cerca de oito mil metros quadrados e é formado por lojas das marcas Worten, Sportzone, Rádio Popular e JOM.

"O país apresenta-se cada vez mais como um destino de investimento sólido, com fundamentais muito interessantes. Estes levam-nos a querer crescer em Portugal, que se tornou no terceiro mercado do nosso fundo pan-europeu", enfatiza Jean-Marie Souclier, presidente da Sogenial Immobilier.

Já Francisco Seabra Ferreira, head of real estate para a Serris REIM em Portugal, que conduziu as negociações para a Sogenial, afirma que "esta foi uma oportunidade que quisemos assegurar desde logo, devido ao posicionamento de referência na cidade de Évora, à qualidade dos lojistas nos diversos setores, associados a sólidos contratos de longa duração".

A Sogenial foi assessorada pela pbbr, que contou com a atuação de uma equipa multidisciplinar, liderada por Pedro Pinto (Imobiliário), enquanto a NewCycle prestou assessoria técnica à transação.

Envolvida nesta transação esteve também a Cushman & Wakefield (C&W), tendo atuado no processo de venda para a entidade vendedora.

Para Tiago Pereira, associate e head of retail investment da C&W, "este negócio comprova que, mesmo num contexto mais desafiante, o mercado imobiliário português continua a despertar o forte interesse de investidores estrangeiros com perfis mais conservadores, e que imóveis com arrendatários reconhecidos no mercado e prazos longos de arrendamento mantêm uma forte procura".

"Com esta aquisição, o comprador assegurou um imóvel com um excelente nível de consolidação operacional, com ‘track record’ positivo e em contínuo crescimento, bem como um ‘tenant mix’ de primeira linha no segmento dos ‘retail parks’", conclui Tiago Pereira.





Segunda aquisição em Portugal: armazém industrial da Equanto

Entretanto, a mesma equipa multidisciplinar da pbbr assessorou a Sogenial Imobilier a fechar a sua segunda operação em Portugal.

Tratou-se da compra do armazém industrial da Equanto – Intercâmbio Comercial e Industrial S.A, que passa agora a arrendatária a longo prazo das instalações, onde produz uma vasta gama de produtos biológicos.

O imóvel está integrado no parque industrial Polypark, na Arruda dos Vinhos, e conta com mais de sete mil metros quadrados de área bruta locável destinada a logística, armazenagem de frio, área de produção e escritórios.