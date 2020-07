Nelson Quintas investe 16,5 milhões num monolítico e torre de escritórios no Porto

Abriu o S. Bento Residences, a nova unidade hoteleira do Porto, que foi construída sobre uma antiga ruína resultante da abertura da Avenida D. Afonso Henriques, a poucos metros da Avenida dos Aliados, da Sé Catedral e da ponte Luís I.



Em causa está um edifício polémico, que dividiu opiniões na cidade.





Situado mesmo ao lado da Estação Ferroviária de São Bento, no cruzamento entre a Rua do Loureiro e a Avenida D. Afonso Henriques, o projeto quis criar "uma ligação conceptual entre os séculos XVIII e XXI, através da reabilitação de parte da fachada pré-existente, edificada em 1940, e interligando-a num bloco monolítico em betão aparente", enfatiza o grupo Nelson Quintas, promotor do empreendimento.Da autoria do arquiteto Nuno Grande, o S. Bento Residences é composto por 16 apartamentos turísticos, com tipologias T0 e T1, quatro dos quais situam-se no volume que contém a fachada do século XIII."De salientar ainda que todo o projeto S. Bento Residences surge como uma alternativa à oferta turística já existente, disponibilizando um conjunto de serviços úteis e complementares a cada estadia, nomeadamente: pequeno-almoço com opção para crianças, lavandaria e limpeza, mercearia, ‘babysitting’, ‘concierge’, tours privados, shuttle aeroporto, entre outros a solicitar junto da receção, disponível 24 horas", realça a promotora.O S. Bento Residences resulta de um investimento de cerca de quatro milhões de euros, adiantou ao Negócios fonte oficial do grupo Nelson Quintas.No piso térreo funciona o restaurante The Good Burger, a marca de hambúrgueres do grupo espanhol Restalia, que também é dono da rede 100 Montaditos.No outro lado da cidade, na Zona Empresarial do Porto, o grupo Nelson Quintas está a construir dois edifícios, destinados a escritórios, estacionamento e comércio, num investimento orçado em 12,5 milhões de euros.Em plena Rua Manuel Pinto de Azevedo, mesmo em frente à Avenida Antunes Guimarães, o edifício envidraçado de escritórios terá uma área bruta locável de 2.600 metros quadrados, oferendo frações em "open space" de 200 e 400 metros quadrados, com a possibilidade de serem acopladas num piso inteiro.Da autoria do arquiteto José Carlos Cruz e construção assegurada pela Ergicon, o edifício tem conclusão prevista para o final deste ano.No lote contíguo a este edifício, o grupo Nelson Quintas está a construir um parque de estacionamento, com três pisos enterrados, que terá capacidade para 175 lugares e deverá ficar concluído no primeiro trimestre do próximo ano.O grupo Nelson Quintas, que é liderado por Jorge Quintas, filho do fundador (já falecido), foi refundado em 2007, na sequência da alienação da área industrial, nomeadamente a Cabelte, concentrando a sua atividade nos setores do ambiente, telecomunicações e imobiliário.Entre outros negócios, garante que possui a maior rede privada de telecomunicações do estado brasileiro do Rio de Janeiro.