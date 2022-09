Norfin arranca com a construção de novo edifício de escritório no Parque das Nações

A Norfin arrancou com a construção de um edifício de escritórios em Moscavide, o Oriente Green Campus, que deverá ficar concluído no segundo semestre de 2023.



O imóvel que vai contar com uma área total de escritórios de 41.100 metros quadrados a que se somam 18.700 metros quadrados de zonas exteriores, é da propriedade do fundo Orion European Real Estate, e a gestão é da Norfin através do Fundo Multiusos Oriente FEIIF.



Sem revelar ao Negócios o valor do investimento na construção do edifício, em comunicado a Norfin diz que o edifício – localizado junto ao Parque das Nações – foi "idealizado para estar na vanguarda da sustentabilidade" e conta com vários serviços como "um ‘food court’ de uso exclusivo dos utilizadores, ginásio, auditório, extensas zonas verdes e estacionamento para veículos, incluindo bicicletas, bem como um sistema de ventilação natural que permitirá uma maior renovação do ar no interior e uma redução do consumo energético".



O projeto de arquitetura, desenvolvido em colaboração pelos ateliers de arquitetura Kohn Pedersen Fox Associates e Saraiva + Associados aposta na luz natural do edifício, nos espaços verdes e num "rooftop" com vista panorâmica sobre o rio Tejo e o Parque das Nações.



A Norfin sublinha ainda que o Oriente Green Campus será o primeiro edifício LEED Platinum do mercado na zona da Grande Lisboa.