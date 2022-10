Norfin investe 41 milhões em condomínio na Alta de Lisboa

A Norfin, uma das maiores gestoras imobiliárias do país, vai investir 41 milhões de euros na construção de um condomínio privado na Alta de Lisboa, que será conhecido como "Lisbon Heights".A construção do condomínio privado - que terá 95 unidades às quais se juntam sete espaços comerciais -, arranca ainda este mês de outubro, estando a conclusão prevista para dezembro de 2024. O empreendimento é composto por 13 moradias, com tipologias de V1 a V5, e 82 apartamentos, de T0 a T4.

O projeto, destinado sobretudo à classe média e média-alta, é lançado oficialmente esta quinta-feira, mas 35% das unidades já estão reservadas.