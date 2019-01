Nove edifícios que mal pode esperar para ver em 2019

Uma ponte, um museu e uma escultura juntos num só, este edifício está localizado na margem do rio Ranselva, a uma hora de Oslo. A estrutura está já entre os destinos obrigatórios dos amantes de arquitetura e arte de todo o mundo.

Porque é que é notável: O edifício do museu Kistefos é relativamente pequeno, mas com o seu centro e as linhas dramáticas cria um efeito visual sobredimensionado. "A visita ao museu vai ser uma ponte, não um objetivo, e exibe uma extensão do interior para o parque", salienta Bjarke Ingels.