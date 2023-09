António Ramalho diz que "Portugal não tem e nunca terá bolha imobiliária"

Leia Também Preços das casas sobem 0,8% em agosto

António Ramalho, antigo CEO do Novo Banco, defende que "Portugal não tem uma bolha imobiliária e nunca irá assistir a uma", apontando que o problema com que se depara o mercado imobiliário é a falta da oferta."Apesar do que muitos dizem, Portugal não tem uma bolha imobiliária e nunca irá assistir a uma. O crescimento dos preços da habitação está a ser moderado, com efeitos de base adversos e condições financeiras mais rigorosas. A procura permanece resiliente, mas as transações estão a diminuir", afirmou, num discurso durante o Portugal Real Estate Summit, evento que decorre até esta quarta-feira, no Estoril, em declarações citadas pelo Jornal Económico Na perspetiva do economista, o crescimento dos preços da habitação em Portugal foi apoiado pela procura externa, pelo "boom" da atividade turística e - não menos importante - pela oferta insuficiente, à medida que a construção de novas habitações estagnou, não tendo estado "associado ao aumento do endividamento das familias"."Ao contrário de outros destinos periféricos, Portugal continua a ser um mercado de baixo-risco devido à sua importância local. Não posso dizer que Portugal é o melhor mercado imobiliário a nível mundial, mas é um dos melhores", referiu.