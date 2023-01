Número de habitações à venda está em mínimo de 15 anos

Dados da Confidencial Imobiliário mostram que o número de habitações disponíveis no mercado no último trimestre do ano passado foi o mais reduzido desde 2007. Casas usadas representam 63% do total. Lisboa vale quase 45% do universo, o Porto atinge 15%.



Das 47.300 casas à venda no quarto trimestre no território continental, 37% eram novas e 63% eram usadas. Sérgio Lemos Hugo Neutel hugoneutel@negocios.pt 30 de Janeiro de 2023 às 23:59







Desde meados de 2007 que não havia um número tão reduzido de casas à venda em Portugal: no quarto trimestre de 2022 existiam cerca de 47.300 habitações disponíveis no mercado, avança a Confidencial Imobiliário, que analisa os dados do Sistema de Informação Residencial (SIR).



