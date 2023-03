Onde vivem os mais ricos do mundo?

Nova Iorque é a capital do mundo moderno e, talvez por isso, seja a cidade mais popular para os mais ricos de todo o mundo terem uma propriedade, de acordo com um relatório - citado pela Bloomberg - baseado nos dados da Altrata.Um total de 21.714 indivíduos com património líquido altamente elevado (UNHW, na sigla em inglês), superior a 30 milhões de dólares cada um, têm a residência principal ou secundária na "Big Apple", revela o relatório.Em segundo e terceiro lugar da lista surgem Londres e Hong Kong, onde 15.907 e 15.175 dos mais ricos do mundo detêm casas, respetivamente.Los Angeles e Miami encerram o top cinco. Em sexto está São Francisco, sendo que a propensão para os mais abastados comprarem uma residência em Pequim coloca a capital chinesa em sétimo lugar, à frente de Singapura.Em nono surge Chicago e a capital dos Estados Unidos, Washington D.C., encerra o top dez.O mesmo relatório revela ainda que quem vive no Mónaco é mais provável que tenha vizinhos muito ricos. Um em cada 39 indivíduos com um património altamente elevado tem a residência principal ou secundária naquele principado.Especificamente nos Estados Unidos, a mais elevada concentração dos mais ricos é em Aspen - 1 em cada 67 indivíduos -, o que, em perspetiva, leva a que o "resort" nas montanhas do Colorado tenha uma densidade populacional quase 15 vezes maior do que Nova Iorque.Os Estados Unidos são o país com o maior número de cidades entre as preferências dos mais abastados para ter uma casa - o que, de acordo com o estudo, reflete o mercado de riqueza do país e a sua diversidade geográfica e em termos de negócio.