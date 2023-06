Polaca ReTrend compra quarteirão na lisboeta Lapa

Um promotor imobiliário de origem polaca, com duas décadas de operação em mercados como o Canadá, a Bélgica e a Polónia, acaba de aterrar em Portugal.

Trata-se da ReTrend, que concluiu a sua primeira compra no nosso país - um conjunto de edifícios na Rua das Janelas Verdes 108, no coração da Lapa, em Lisboa.

"Os edifícios, que totalizam aproximadamente três mil metros quadrados de área bruta de construção acima do solo e incluem mais de 500 metros quadrados de jardins privados, possuem projeto aprovado para a construção de 13 unidades residenciais incluindo apartamentos e moradias, todas com estacionamento privativo", detalha a Cushman & Wakefield, em comunicado.





Atuando em representação do vendedor, cuja identidade não revela, nem refere o valor da transação, a consultora imobiliária avança que a ReTrend "é um promotor de origem polaca a iniciar a atividade em Portugal e com muita vontade em desenvolver uma plataforma de empreendimentos residenciais de luxo para arrendamento, especialmente nos bairros mais atrativos e nobres da capital portuguesa, tirando assim partido da enorme procura e da escassez de produtos desta natureza".

Eyal Litwin, responsável da ReTrend, manifesta-se extremamente otimista quanto ao futuro do mercado residencial de luxo em Lisboa: "Para a ReTrend, este é um projeto muito empolgante e marca o início da nossa nova aventura em Portugal. Acreditamos firmemente no crescimento contínuo do mercado residencial de gama alta, especificamente no segmento de construção para arrendamento, que está preparado para uma expansão significativa nos próximos anos", afirma.

Para Ana Gomes, partner e diretora de Development & Living da Cushman & Wakefield, estamos perante "um negócio que vai permitir a introdução de um novo conceito residencial em Portugal – um produto residencial pensado e construído de raiz para o mercado de arrendamento oferecendo luxo e um conjunto de serviços e de comodidades como a presença de ‘conciérge’, com uma gestão profissional permanente. Para além de poder satisfazer uma procura crescente de novos residentes, sobretudo estrangeiros, vai colmatar uma lacuna na cidade, permitindo uma oferta já existente nas grandes capitais mundiais", realça a mesma responsável.

A transação contou, do lado da ReTrend, com a assistência jurídica da VCA - Valadas Coriel & Associados, tendo a Andersen prestado serviços de consultoria fiscal e apoio legal à estruturação do investimento.





(Notícia atualizada às 10:21)