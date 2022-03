Preço da habitação subiu 9,4% em 2021

Aumento do valor das habitações vendidas no ano passado foi mais "intenso" entre os imóveis já existentes, com uma variação de 9,6%. No total, de acordo com as estatíticas do INE, em 2021 foram vendidas 165.682 habitações.



Em 2021, ainda durante o período de pandemia, o preço das habitações continuou a subir, sobretudo nos imóveis já existentes.

De acordo com as estatísticas do Instituto Nacional de Estatística, no ano passado o índice de preços da habitação registou uma variação média anual de 9,4%. Mais 0,6 pontos percentuais face à variação de 2020.

A subida dos preços foi mais "intensa" nas habitações existentes, com uma variação de 9,6%, do que nas habitações novas com 8,7%.

No total, em 2021, foram vendidas 165.682 habitações, mais 20,5% que em 2020. O valor total das transações em 2021 ascendeu a 28,1 mil milhões de euros, traduzindo um crescimento de 31,1% face a 2020, revelam os dados do INE divulgados esta quarta-feira.

O número de habitações existentes vendidas subiu em 22,1% e o valor total das transações também aumentou 34,2%. Já o número de habitações novas vendidas em 2021 subiu 12,9% com o valor a aumentar 21,7%.

Nos últimos três meses de 2021, foram vendidas 45.885 habitações, o que representa um crescimento homólogo de 17,2%. Entre outubro e dezembro do ano passado, as transações totalizaram 8,2 mil milhões de euros, mais 34,9% face a idêntico período de 2020.

O INE revela ainda que entre 2019 e 2021, o valor das vendas de habitações cujo comprador apresentava o Portugal como domicílio fiscal atingiu 64,8 mil milhões de euros, 89,8% do total. A União Europeia e os restantes países, enquanto domicílios fiscais dos compradores, registaram montantes semelhantes, 3,8 mil milhões de euros e 3,5 mil milhões de euros, pela mesma ordem. Saber mais INE preço das casas habitação transações

