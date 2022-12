Preços das casas em Portugal sobem 6,4% em dezembro de 2022

Leia Também Arrendar casa em Portugal ficou 4,1% mais barato nos últimos 12 meses

Os preços das casas subiram 6,4% em dezembro de 2022, face ao mesmo mês do ano passado, de acordo com dados divulgados pelo portal idealista e tendo em conta a lista de imóveis da plataforma. No final de dezembro comprar casa tinha um custo mediano de 2.475 euros por metro quadrado.Este cenário de aumento é visível em quase todo o território nacional, ja que as casas ficaram mais caras em 19 capitais de distrito em 2022, com Évora a liderar as subidas, com os preços a pularem 37,5%. Em Lisboa, os preços das casas subiram 3,1% e no Porto aumentaram 7,4% no mesmo período.Em termos de variação mensal e trimestral, os preços das casas em Portugal subiram 0,6% e 3,6%, respetivamente.Para além de Évora, as maiores subidas em capitais de distrito foram registadas em Ponta Delgada (36,4%), Funchal (25,9%) e Santarém (21,2%). Os preços apenas desceram ligeiramente em Portalegre (-1,7%).Lisboa continua a ser a cidade onde é mais caro comprar casa, com os residentes a terem de desembolsar uma mediana de 5.147 euros por metro quadrado, seguido do Porto, a custar 3.238 euros por metro quadrado e o Funchal com 2.656 euros por metro quadrado.As cidades mais económicas são Portalegre (669 euros/m2), Guarda (799 euros/m2) e Castelo Branco (810 euros/m2).Em termos distritais, os preços apenas desceram em Castelo Branco (-2,2%).Relativamente às regiões - os preços das casas subiram em todas as regiões - a liderar as subidas está o Alentejo (27,3%), seguido pela Região Autónoma da Madeira (25,4%) e Região Autónoma dos Açores (24,1%).A Área Metropolitana de Lisboa, com 3.466 euros/m2, continua a ser a região mais cara para adquirir habitação, seguida pelo Algarve (3.063 euros/m2), Região Autónoma da Madeira (2.389 euros/m2) e norte (2.054 euros/m2).