Preços das casas na UE aumentam mais de 7% no terceiro trimestre de 2022

Os preços das casas na Zona Euro continuaram a aumentar no terceiro trimestre de 2022 face ao mesmo período de 2021. É o que revela uma publicação do Eurostat desta terça-feira.Em julho, agosto e setembro os preços das casas subiram 6,8% na Zona Euro e 7,4% na União Europeia, um aumento menor do que o registado no segundo semestre de 2022. Em termos de variação trimestral, os preços das casas aumentaram 1% na Zona Euro e 0,9% na UE.Em Portugal, os preços das casas registaram um incremento de 2,9% no terceiro trimestre do ano passado face ao trimestre anterior e uma subida homóloga de 13,1%, em linha com os dados tanto da Zona Euro, como da UE.Entre os Estados-membros para os quais existem dados disponíveis, 15 registaram aumentos nos preços das casas superiores a 10% face ao mesmo período do ano anterior, como é o caso da Estónia (24,2%), Hungria (21%) e Lituânia (19,3%). O custo das casas apenas baixou na Dinamarca (-2,4%).Relativamente ao segundo trimestre do ano passado, os preços subiram em 20 membros da UE, sendo que os maiores aumentos foram no Chipre (5,8%), na Bulgária (4,1%) e na Áustria (4%), ao passo que decréscimos foram registados na Dinamarca (-3,8%), Finlândia (-1,3%) e na Roménia (-1,2%).