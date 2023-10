Preços das casas na UE registam primeira queda anual em mais de nove anos

No segundo trimestre do ano os preços das casas caíram 1,7% na Zona Euro e 1,1% na União Europeia, face ao mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados esta terça-feira pelo Eurostat."Esta é a primeira queda anual desde o primeiro trimestre de 2014", indica o gabinete de estatísticas europeu.Ainda assim, os preços das casas registados entre abril e junho, quando comparados com os primeiros três meses do ano, subiram 0,1% na Zona Euro e 0,3% na UE.No primeiro trimestre do ano, os preços das casas também tinham registado um aumento de 0,4% e 0,8% na Zona Euro e na UE, respetivamente.Entre os Estados-membros para os quais há dados disponíveis, nove registaram uma queda e 17 registaram um aumento. Em termos homólogos, as maiores quedas foram registadas na Alemanha (-9,9%), Dinamarca (-7,6%) e Suécia (-6,8%), ao passo que se registaram as maiores subidas na Croácia (13,7%), Bulgária (10,7%) e Lituânia (9,4%).Em termos de comparação trimestral, os preços diminuíram em 11 países e cresceram em 15. No pódio das descidas está a Eslováquia (-3,9%), Luxemburgo (-2,7%) e Hungria (-1,7%), enquanto que no das subidas está a Letónia (5,1%), Bulgária (4,3%) e Estónia (3,8%).Em Portugal, no segundo trimestre os preços das casas registaram um crescimento homólogo de 8,7% e trimestral de 3,1%, sendo que não subia tanto em termos trimestrais pelo menos desde o terceiro trimestre de 2,9%.Entre 2010 e o segundo trimestre deste ano os preços das casas aumentaram 46% e as rendas subiram 21%. Os preços das casas registaram um incremento superior ao das rendas em 20 dos 27 países da União Europeia.No mesmo espaço de tempo, os preços das casas mais do que duplicaram na Estónia (211%), Hungria (180%), Lituânia (152%), Letónia (144%), República Checa (122%), Luxemburgo e Áustria (ambas 120%). Foram registadas descidas na Grécia (-14%), Itália (-8%) e Chipre (-3%).As rendas na Zona Euro subiram 0,7% entre abril e junho em termos trimestrais e 3% face ao período homólogo."Os preços das casas e das rendas na UE seguiram uma trajetória ascendente comparável entre 2010 e o segundo trimestre de 2011", explica o Eurostat."Após esse trimestre, os preços das casas e as rendas evoluíram de forma diferente. Enquanto as rendas aumentaram de forma constante ao longo deste período até ao segundo trimestre de 2023, os preços das casas flutuaram consideravelmente", indicam ainda."No que se refere às rendas, os preços aumentaram em 26 países da UE, com os aumentos mais elevados na Estónia (208%) e na Lituânia (168%). A única descida foi registada na Grécia (-21%)", revela também o gabinete de estatísticas europeu.