Preços dos T3 foram os que mais subiram em Portugal. Em Lisboa foram os dos T1

Os preços das casas em Portugal aumentaram 7,4% em junho face a igual mês do ano passado, revela um estudo do portal de imobiliário idealista divulgado esta quarta-feira.O relatório aponta ainda que foi a tipologia T3 aquela que maior subida nos preços registou: 9,6%. Já os T4 ou mais viram o preço aumentar 7,8%, seguindo-se os T1, com um incremento de 7,7%, e os estúdios, com 7,6%. Os T2 foram a tipologia com menor subida - apenas 6,6% - enquanto nas moradias os preços avançaram 7,2%.O estudo mostra que a cidade de Lisboa contrariou a tendência nacional, tendo os preços dos T4 ou mais recuado 1,3% e os dos apartamentos com três quartos (T3) descido 0,2%.Ainda na capital, as moradias ficaram 1,5% mais caras, enquanto os T2 registaram uma subida de preços na ordem dos 3,3%. Os estúdios aumentaram o preço em 6,9% e os T1 apresentam uma subida de 9,4%.No entanto, considerando o distrito de Lisboa a realidade é bem diferente, com os preços a avançarem em todas as tipologias. Tal como na cidade alfacinha, os T1 lideram na escalada dos preços (11,2%), seguindo-se as moradias (10,4%), estúdios (9,1%) e os T4 ou mais (5,2%). Nos T3 a subida é mais modesta, de 3,5%, e nos T2 os preços praticamente estabilizaram, com um aumento de 0,5%.Olhando para a cidade do Porto, os T2 lideraram as subidas nos preços, com uma variação de 8,5%, seguidos das moradias (8,3%), dos T3 (5,5%) e dos estúdios (2,7%). Já os T4 ou mais e os T1 registaram aumentos nos preços mais modestos: 2,4% e 0,9%, respetivamente.Ao nível do distrito da Invicta, os T3 lideraram os aumentos de preços com uma subida de 11,9%, seguindo-se os T2, que ficaram 10,4% mais caros, e as moradias (9,7%). Seguem-se os T4 ou mais (8,1%), os estúdios (4,9%) e os T1 (3,2%).