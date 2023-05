Primeiro fundo de crédito investe 100 milhões no país

Uma das principais plataformas a operar em Portugal no setor de “asset management”, com mais de 48,5 mil milhões de euros de ativos sob gestão, a Hipoges recebeu luz verde da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) para a nova atividade da sua Finprop, que corporiza uma forma alternativa de crédito no nosso país para além das entidades do setor bancário.





...