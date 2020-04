Primeiro trimestre foi o segundo melhor de sempre para o imobiliário comercial português

Os primeiros três meses deste ano fecharam com transações de imobiliário comercial em Portugal no valor de 1.500 milhões de euros, o que representa o segundo melhor trimestre de sempre, indica a consultora imobiliária CBRE.

A consultora classifica o trimestre de "excecional" e sublinha que o valor movimentado é superior ao total de todo o ano de 2007, ainda antes da crise financeira, quando o investimento se cifrou em 1.300 milhões de euros.

Entre janeiro e março foram contabilizadas 17 operações envolvendo 42 imóveis, detalha a CBRE.

Os 1.500 milhões apenas são superados pelos 1.700 milhões de euros de valor de transações registados no último trimestre de 2019.

Entre as operações mais relevantes do trimestre destaca-se a venda de uma participação num conjunto de centros comerciais "prime" – Colombo, Vasco da Gama, CascaiShopping e NorteShopping – que foi responsável por "aproximadamente metade do volume transacionado" nos primeiros três meses do ano.

Ainda entre as operações mais significativas contam-se a venda de um portefólio de 10 hotéis e a alienação de uma carteira de oito escritórios.

Por setores, o comércio representou mais de 50% do investimento total, os hotéis tiveram um peso de 24% e os escritórios de 19%.

No que toca à origem do investimento, cerca de 75% teve origem internacional.



Ano poderá terminar com investimento de 2.000 a 2.500 milhões

A CBRE refere ainda que "antes do início da pandemia da covid-19 havia um volume significativo de operações em curso ou a ser preparadas para serem colocadas no mercado e a expetativa da CBRE era de que em 2020 fosse novamente ultrapassado recorde de investimento verificado em 2019, de 3.500 milhões de euros".

Apesar da elevada incerteza quanto ao impacto da crise, a CBRE acredita que "num cenário de início de recuperação dentro de três meses" o ano poderá fechar com um total de investimento entre os 2.000 e os 2.500 milhões de euros.