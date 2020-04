Operadores esperam recuperação nos preços das casas em 14 meses pós-covid

Contudo, o cenário presente não é tão animador. "Em geral, os resultados do PHMS de março de 2020 apontam para uma deterioração abrupta no sentimento dos operadores", diz a Confidencial Imobiliário.

Os operadores do mercado residencial estão confiantes que, assim que o surto de covid-19 esteja controlado, baste pouco mais de um ano para os preços do imobiliário voltarem ao nível pré-crise. Contudo, para já, revelam fortes quebras na procura e nas vendas.





Estas conclusões são avançadas pela Confidencial Imobiliário e pelo Royal Institution of Chartered Surveyors com base no inquérito que lançam mensalmente, o Portuguese Housing Market Survey (PHMS), relativo a março. Ainda numa nota positiva, as vendas devem demorar cerca de 12 meses a regressar as níveis pré-crise, indica o mesmo inquérito.