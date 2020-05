Promoção residencial aumenta no primeiro trimestre

Nos primeiros três meses deste ano registou-se um maior número de projetos e fogos imobiliários do que em igual período do ano anterior, dizem os dados divulgados pela Confidencial Imobiliário.





Até março, entraram em processo de licenciamento 11.553 novos fogos em Portugal continental, distribuídos por 4.971 projetos residenciais, apresentando um aumento de 9% no número de fogos e de 8% em número de projetos.





"A construção nova foi o principal motor da promoção residencial no primeiro trimestre de 2020, concentrando 9.221 fogos, o equivalente a 80% do pipeline nacional", explica a mesma fonte, numa nota enviada às redações. As restantes obras foram de reabilitação.





A área metropolitana de Lisboa foi o principal destino da promoção residencial no trimestre, com 1.042 projetos e 3.155 novos fogos em licenciamento, ou seja um aumento de 16% face ao mesmo período de 2019. Já no Porto, o número de fogos caiu 9%, para os 1.838. No Algarve a quebra foi de 10%, registando-se apenas 897.