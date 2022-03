Um complexo residencial, composto por 90 apartamentos, vai ser erguido no terreno da antiga fábrica de Chocolates da Favorita, localizado no centro de Lisboa, caso a Câmara Municipal de Lisboa aprove o projeto que prevê um investimento na ordem dos 40 milhões de euros.Esse é pelo menos o plano do novo proprietário do terreno, como uma área de aproximadamente 7.000 metros quadrados, situado a norte do bairro da Graça e a poente do Mercado de Sapadores, adquirido recentemente à Sociedade Gavepart – Imobiliário e Turismo, indicou a Worx, Real Estate Consultants, que assessorou a operação, num comunicado enviado esta quarta-feira às redações.Ao que o Negócios apurou, o terreno foi vendido por mais de 10 milhões de euros a um fundo que tem já presença em Portugal.Segundo a consultora imobiliária, o projeto, "em análise" pela Câmara Municipal de Lisboa, prevê 90 apartamentos, a serem complementados por uma área dedicada ao retalho e espaços verdes, tanto para uso privado como do público, bem por um miradouro "com vista privilegiada sobre a cidade de Lisboa e o Rio Tejo" e por 100 lugares de estacionamento públicos em cave e dez adicionais à superfície. Ao todo, estima-se que o investimento total ascenda a 40 milhões de euros."Numa fase em que o mercado imobiliário continua em crescimento, é com grande satisfação que a Worx assessora a transação dum ativo que pode facilmente responder à crescente procura do mercado residencial", diz o CEO, Pedro Rutkowski, citado no mesmo comunicado.