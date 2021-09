Promotora Solyd tem mais 45 apartamentos na Alta de Lisboa. T1 arranca nos 249 mil euros

Leia Também Solyd investe 14 milhões em empreendimento em Miraflores. Preços começam nos 213 mil euros

A promotora imobiliária Solyd Property Developers, uma "joint-venture" entre a Estoril Capital Partners e a norte-americana Oaktree Capital Management, tem mais um lançamento na Alta de Lisboa, que está integrado no projeto Altear. No total, este lançamento disponibiliza mais 45 apartamentos neste centro urbano, com tipologias que variam entre T1 e T5, com áreas de construção privativa entre 65 a 261 metros quadrados, respetivamente.A promotora indica que o preço dos apartamentos para este lançamento arranca nos 249 mil euros para uma tipologia T1. Os 45 apartamentos serão distribuídos por 12 pisos. Relativamente ao estacionamento, a promotora indica que existirão 112 lugares de estacionamento privativo, já com pré-instalação para carros elétricos. Cada um dos apartamentos contará ainda com uma arrecadação privativa.Segundo a administração da Solyd, o Panorama Altear já conta "com uma taxa de pré-reservas de 40% em apenas um mês de pré-lançamento".O projeto Altear conta com um total de 500 apartamentos, numa área total de construção que ultrapassa os 120 mil metros quadrados.Relativamente aos restantes lançamentos, com edifícios ainda em construção, a promotora refere que, no Lago Altear, os blocos A e B já têm "99% dos apartamentos colocados". Já o Life Altear e o Vista Altear já têm 90% dos apartamentos reservados. No Parque Altear, o quarto lançamento, já reservados 80% dos apartamentos.