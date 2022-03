Solyd lança projeto de 260 milhões de euros em Miraflores

A promotora imobiliária portuguesa Solyd lançou, em Miraflores, o novo projeto imobiliário que conta com um investimento total de 260 milhões de euros.



O Mirear junta 426 apartamentos, divididos em cinco edifícios, a 23 espaços de comércio e a um edifício só com escritórios para "proporcionar um estilo de vida saudável, mas também mais sustentável e ecológico, alinhado com as necessidades contemporâneas de equilíbrio entre trabalho e lazer", diz em comunicado a Solyd.



Os apartamentos vão desde T1 a T5, com áreas entre os 54 e os 244 m2, com varandas ou terraços com áreas até aos 331 m2. Os preços fixados têm um valor a partir dos 275 mil euros, para um T1.



O complexo imobiliário conta com seis zonas comerciais, estacionamento e arrecadação privativos, ginásio, piscina, sauna, jacuzzi, lobby e uma sala multiusos. Os apartamentos têm ainda estacionamento para automóveis e bicicletas e pré-instalação para veículos elétricos.

O primeiro edifício está em comercialização há três meses e, de acordo com a Solyd, já foram vendidos 76% dos 102 apartamentos disponíveis.



Os restantes edifícios do Mirear, que no total conta com 25 mil metros quadrados de construção acima do solo, só ficarão concluídos no segundo trimestre de 2024.



Além dos edifícios para habitação, o Mirear vai ainda contar com um edifício de escritórios com 14 pisos "perfeitamente alinhado com as novas tendências de trabalho colaborativo do pós-pandemia", com a assinatura do arquiteto Frederico Valsassina.