Sotheby´s vai contratar 25 pessoas até ao final do ano

Instalada em Portugal desde 2007, a Sotheby’s International Realty pretende contratar 25 novos private brokers, corretores imobiliários exclusivos, até ao final deste ano. Os novos trabalhadores irão juntar-se aos 200 funcionários da empresa especializada em imóveis de luxo nos seus escritórios localizados nas Amoreiras e no Parque das Nações, em Lisboa.

Para tal, vai organizar o "Talent day", dedicado ao recrutamento, no próximo dia 10 de dezembro no Hotel Dom Pedro em Lisboa. O evento será dedicado a sessões de apresentação da empresa e a entrevistas aos candidatos.

Leia Também Sotheby’s vai contratar 100 colaboradores em Portugal

As novas vagas pretendem colmatar as falhas sentidas pela empresa e reforçar as suas equipas comerciais. No presente ano, conturbado pela covid-19, a Portugal Sotheby's Realty cresceu e procura agora expandir-se dentro das cidades portuguesas onde já está instalada.

De acordo com o diretor e partner da Portugal Sotheby’s em Lisboa, José Gorjão, "para continuar a crescer na cidade precisamos de pessoas determinadas e com espírito de combate, orientadas para objetivos, ambiciosas, pró-ativas e com espírito de equipa". "As pessoas que vierem trabalhar connosco podem contar com formação constante, ferramentas de apoio ao marketing e um portfólio de clientes de elevado perfil", acrescentou ainda Gorjão num comunicado da empresa.