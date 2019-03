Sotheby’s vai contratar 100 colaboradores em Portugal

A Portugal Sotheby’s International Realty (SIR) quer reforçar as suas equipas em Portugal para dar resposta ao crescimento das vendas e, para isso, vai contratar 100 colaboradores até ao verão.





Em comunicado, a imobiliária de luxo diz que espera contratar mais 100 sales managers e brokers, num processo de recrutamento que envolve um novo modelo de comissionamento.





"2019 será um ano de forte crescimento de vendas e de expansão da marca pelo que é necessário também o reforço das equipas para que possamos continuar a lutar pela liderança na mediação imobiliária de luxo no nosso país", refere Miguel Poisson, diretor-geral da SIR em Portugal.

O responsável concretiza que, para fazer parte da rede SIR, "é necessário ser determinado, ambicioso, orientado para resultados e com forte espírito de equipa. Falar idiomas é igualmente importante muito valorizado uma vez que 70% dos clientes da SIR são estrangeiros".

Em Portugal, a SIR tem oito escritórios localizados no Porto, Lisboa, Algarve e Funchal e reconhece o recrutamento como uma das bases do imobiliário.

De acordo com o comunicado, os novos colaboradores vão passar por um período intensivo de estágio no qual tomarão conhecimento da cultura da empresa, dos seus valores e do seu modelo de trabalho. As candidaturas poderão ser feitas nos escritórios ou através do link: http://www.sothebysrealtypt.com/recrutamento/pt/