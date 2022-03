SPintos vai investir mais 100 milhões em Gaia

Em Portugal, o grupo SPintos tem vindo ultimamente a concentrar as suas atenções na promoção imobiliária na cidade de Vila Nova de Gaia, onde tem atualmente em curso a construção dos empreendimentos residenciais República Residence, República Prime, Douro Tower, Lounge Terrace, Cais da Afurada e Seca do Bacalhau, estes últimos na zona ribeirinha da margem sul do rio Douro e de frente para a cidade do Porto.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...