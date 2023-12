Stoneshield Capital investe 50 milhões em duas compras no Porto

As duas residências universitárias estão implantadas no Campus da Asprela, na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. A Stoneshield Capital ambiciona ser líder neste setor, no sul da Europa a médio prazo.

