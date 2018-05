Teixeira Duarte vende Lagoas Park com impacto nos resultados de 25 milhões

Auto-Estradas do Baixo Tejo. No relatório e contas de 2017, o grupo classifica ainda como activos detidos para venda os 100% que possui na Bonaparte – Imóveis Comerciais e Participações e a TDHOSP - Gestão de Edifício Hospitalar. Relativamente a esta última já celebrou um contrato de venda com um fundo de investimento da 3i Investments para alienação de 90% do capital social. Classificados como activos financeiros disponíveis para venda estão igualmente os 0,04% no BCP.

Este plano de alienação de activos, de 500 milhões, foi inscriton no acordo com BCP, Novo Banco e Caixa Geral de Depósitos para redução da dívida.

A Lagoas Park é uma empresa que é proprietária de 13 edifícios de escritórios, cinco mil lugares de estacionamento, 12 restaurantes, um hotel de 4 estrelas, um centro de congressos, um health club, parque de estacionamento público, um colégio e uma galeria comercial com serviços diversos, integrados num empreendimento com o mesmo nome, em Oeiras.Esta venda faz parte de um plano de alienação de activos que tem de chegar aos 500 milhões de euros, conforme foi negociado com os bancos credores. COnforme o Negócios já tinha avançado , este era um dos activos que a empresa previa vender este ano, assim como a sua posição de 7,5% na Lusoponte e os 9% da AEBT -(Notícia actualizada com mais informações)