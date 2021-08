Uma em cada quatro pessoas que procuram casa tem mais de 55 anos

O número de pessoas à procura de casa tem vindo a aumentar se analisarmos os dados dos primeiros semestres de 2019, 2020 e 2021, disponibilizados esta segunda-feira pela Imovirtual. Todas as faixas a partir dos 45 anos revelaram um aumento, sendo de destacar que, este ano, uma em cada quatro pessoas que procuram casa está acima dos 55 anos.



Embora tenha havido um decréscimo, quem mais procura casa, em termos absolutos, são as pessoas entre os 25 e os 44 anos. No primeiro semestre deste ano esta faixa etária representava 40%, mas a procura tem vindo a diminuir face ao mesmo período de 2020 e 2019, no qual se registavam respetivamente 50,6% e 60%.



Por outro lado, o número de pessoas com mais de 65 anos à procura de casa disparou e foi a faixa etária com o maior aumento este ano face ao mesmo período de 2020 (+51,4%).



Há também mais jovens adultos a querer comprar e arrendar casa, mas embora a procura tenha disparado 151% nos últimos dois anos, a subida mais substancial só se fez notar entre os primeiros semestres de 2019 e 2020 (+150%). Estes valores podem relacionar-se com um aumento do teletrabalho devido à pandemia e à necessidade de investir em casas com mais condições e conforto, pode ler-se no comunicado.



Lisboa, Porto, Vila Nova de Gaia, Braga e Almada são as cidades onde estão a maior parte das pessoas que procuram casa este ano. Braga destaca-se por ser a cidade com um maior aumento de pessoas a procurar casa no início deste ano, com uma subida de 77,4% face ao mesmo período de 2019 e 25,6% face a 2020.



Já Lisboa sofre uma quebra de -6,10% no número de pessoas à procura de casa no primeiro semestre deste ano face ao período homólogo de 2020.