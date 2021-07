Aumento do preço das casas volta a travar no arranque de 2021

Leia Também Objetivo de seis mil casas de renda acessível em Lisboa remetido para próximo mandato

Os preços da habitação em Portugal voltaram a travar no arranque deste ano, interrompendo a tendência de aceleração verificada no final do ano passado. Ainda assim, no primeiro trimestre de 2021, o preço mediano de venda das casas no país aumentou mais de 7%.Os dados foram divulgados esta quinta-feira, 15 de julho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), que dá conta de que o valor mediano das vendas de casas se fixou em 1.197 euros por metro quadrado no primeiro trimestre de 2021 (considerando as vendas efetuadas durante o período de 12 meses terminado em março de 2021). Este valor representa uma subida de 0,8% em relação ao quarto trimestre de 2020 e um aumento de 7,2% face ao primeiro trimestre do ano passado.Estas variações representam abrandamentos em relação às taxas de crescimento que se verificavam antes. E, na análise ao período mais recente, os números evidenciam essa tendência de desaceleração de forma ainda mais notória. No primeiro trimestre de 2021, considerando apenas o conjunto dos três meses anteriores, o preço mediano de venda de casas fixou-se em 1.241 euros por metro quadrado, um aumento de 3,1% em relação a igual período do ano passado. Esta taxa fica muito abaixo da variação homóloga de 7,8% que tinha sido registada no primeiro trimestre de 2020."A evolução da taxa de variação homóloga entre o quarto trimestre de 2020 e o primeiro trimestre de 2021, de 7,8% para 3,1%, evidencia uma desaceleração dos preços da habitação, interrompendo a aceleração verificada no último trimestre de 2020", refere o INE.Já na análise por regiões, o INE dá conta de que se assistiu a uma diminuição homóloga dos preços em dez das 25 regiões analisadas (considerando apenas o conjunto dos três meses terminados em março de 2021). A maior quebra, superior a 19%, registou-se na região das Beiras e Serra da Estrela, onde se verificou também o preço mediano mais baixo, de 476 euros por metro quadrado no final do primeiro trimestre.No primeiro trimestre, registou-se ainda uma queda acentuada dos preços na cidade Lisboa, numa dimensão nunca registada desde o início desta série estatística do INE, iniciada em 2016.Considerando o período de três meses terminado em março de 2021, o preço mediano das casas em Lisboa derrapou 7,9%, fixando-se em 3.257 euros por metro quadrado. A capital foi, assim, a única cidade com mais de 100 mil habitantes onde foi registada uma queda homóloga dos preços das casas.Em sentido contrário, o Porto registou, a par de Matosinhos, o maior aumento entre as grandes cidades. No final do primeiro trimestre, o preço mediano das casas vendidas no Porto era de 2.282 euros por metro quadrado, valor que representa uma quebra de 16,7% em relação a igual período do ano passado.Notícia atualizada pela última vez às 11h47 com mais informação.