Em 2018, o preço das casas em Lisboa e no Porto subiu mais de 23%, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados esta terça-feira, 7 de maio.



Na capital, os preços das casas aumentaram 23,5% e no Porto 23,3%, os crescimentos mais elevados entre as cidades portuguesas com mais de 100 mil habitantes, que assistiram, todas elas, a uma subida dos preços das casas.



Além de Lisboa e Porto, os aumentos mais expressivos foram observados na Amadora (20,3%) e Braga (18,3%), enquanto o mais modesto ocorreu em Coimbra (1,7%).



A nível nacional, o aumento foi de 6,9% para um preço mediano de 996 euros por metro quadrado no quarto trimestre do ano passado – 1.116 euros por metro quadrado no caso de alojamentos novos e 973 euros por metro quadrado para os alojamentos existentes.



Contudo, três regiões registaram valores acima da mediana nacional: o Algarve (1.523 euros por metro quadrado), a Área Metropolitana de Lisboa (1.333 euros por metro quadrado) e a Região Autónoma da Madeira (1.207 euros por metro quadrado).



No total, foram 42 os municípios a superar a mediana nacional, sendo que Lisboa foi aquele que registou o preço mais alto: 3.010 euros por metro quadrado.



Verificaram-se também valores superiores a 1 500 euros por metro quadrado em Cascais (2.333 €/m2), Oeiras (2.000 €/m2), Loulé (1.948 €/m2), Lagos (1.787 €/m2), Albufeira (1.709 €/m2), Tavira (1.686 €/m2), Porto (1.612 €/m2), Lagoa (1.538 €/m2), Funchal (1.534 €/m2) e Odivelas (1.523 €/m2), mais três municípios que os assinalados no trimestre anterior.



A Área Metropolitana de Lisboa foi também a sub-região onde se verificou a maior amplitude de preços entre municípios (2.356 €/m2): o mais baixo na Moita (654 €/m2) e o maior em Lisboa. Muito acima da média do município ficaram três freguesias, onde os preços superaram os 4.000 euros por metro quadrado: Santo António, Santa Maria Maior e Misericórdia.



Já na Invicta, pela primeira vez desde o primeiro trimestre de 2016, as sete freguesias registaram valores medianos de venda superiores a 1.000 euros por metro quadrado, sendo que o mais elevado foi de 2.289 euros por metro quadrado na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde.



