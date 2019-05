Preços das casas em três freguesias de Lisboa superam os 4.000 euros por metro quadrado

Os preços de venda das casas continuam a aumentar em Portugal, com Lisboa a destacar-se nos preços praticados. A capital bate todos os recordes, contando com três freguesias onde os preços superam os 4.000 euros por metro quadrado.

O preço mediano de venda de casas em Portugal aumentou para 996 euros por metro quadrado em 2018. Há uma grande disparidade de preços no país, mas a cidade de Lisboa destaca-se pelos preços mais elevados, com freguesias cujos valores de venda das casas superam os 4.000 euros por metro quadrado, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira, 7 de maio, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Nesta situação estão: Santo António (4.568 euros por metro quadrado), que inclui a Avenida da Liberdade, Santa Maria Maior (4.297), onde se inclui o Chiado, e Misericórdia (4.126), na zona do Bairro Alto.

O preço mais baixo é observado em Santa Clara (1.969 euros), que ainda assim tem um valor superior à mediana nacional.

Entre as freguesias lisboetas, Marvila foi a que registou o aumento homólogo mais acentuado (79,8%), tendo havido apenas uma onde os preços desceram (Parque das Nações: -0,3%).

No Porto, é na União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde onde os preços são mais elevados (2.289 euros) e na Campanhã mais baratos (1.025 euros). O maior aumento foi observado no Bonfim (47,9%) e o menor em Paranhos (10,6%).

Por municípios, também não há outro que supere Lisboa, que fechou o ano com um preço mediano de 3.010 euros por metro quadrado. Seguem-se Cascais (2.333 euros) e Oeiras (2.000). Do lado oposto está a Pampilhosa da Serra (144 euros), Penamacor (175) e Freixo de Espada à Cinta (177).

Já ao nível das NUTS é o Algarve que conta com o preço mais elevado (1.523 euros) e o Alto Alentejo é onde o preço é mais baixo (455 euros), segundo os dados do INE.