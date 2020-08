Vanguard Properties vende quase metade dos apartamentos em condomínio no Algarve em cinco meses

A promotora imobiliária Vanguard Properties anunciou a venda de 40% dos 256 apartamentos que fazem parte do projeto Bayline, no Algarve, desde março deste ano, altura em que iniciou a sua comercialização.



O projeto de imobiliário situado junto à Lagoa dos Salgados, em Albufeira, começou a ser construído em dezembro do ano passado e espera-se que esteja concluído no verão de 2022.



"O Bayline da Vanguard Properties, em Armação de Pêra, tem-se revelado um sucesso de vendas apesar do contexto de pandemia que atravessamos. Atribuímos este sucesso aos argumentos excecionais no que diz respeito à localização, arquitetura e qualidade das amenities, fatores basilares na definição de um produto imobiliário", diz José Cardoso Botelho, Managing Director da Vanguard Properties, em comunicado.



Dentro do condomínio, o Bayline tem serviços como SPA, ginásio, piscinas interior e exterior e dois hectares de espaços verdes e campos desportivos. A maioria dos apartamentos têm ao mesmo tempo vista para o mar e para a Lagoa uma zona natural protegida com cerca de 6 km de extensão.



O Bayline apresenta a certificação ambiental BREEAM (Building Reseach Establishment Environmental Assessment Method), um sistema que avalia a sustentabilidade de projetos de construção e cuja classificação se baseia em nove fatores: gestão, saúde e bem-estar, energia, transporte, materiais, resíduos, água, utilização do solo e ecologia e poluição.