Vendas de casas têm maior queda em 8 anos

O confinamento e a paralisação económica levaram o setor imobiliário a travar a fundo no segundo trimestre, com quedas superiores a 20% no número de vendas realizadas. As baixas taxas de juro e as moratórias nos créditos fizeram com que os preços continuassem a aumentar.

