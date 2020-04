Projeto no Braço de Prata avança com construção de mais três edifícios

O Prata Riverside Village, um projeto com duas décadas que pretende trazer 700 novos lares à zona de Braço de Prata, em Lisboa, foi retomado em 2019. Apesar do contexto de pandemia, a promotora, VIC Properties, anuncia que está a iniciar a construção de mais três dos 12 edifícios previstos para o empreendimento.





O Prata Riverside Village "continua a desenvolver-se a um excelente ritmo de construção, mantendo uma elevada procura por parte daqueles que lá procuram viver", garante a empresa, no comunicado enviado às redações.





O responsável pelas operações na promotora, Luís Gamboa, assegura que a empresa mantém a intenção de "terminar as obras em todo o empreendimento até ao final de 2023".





No decorrer do mês de abril, a promotora iniciou a construção de um novo edifício do Prata Riverside Village, e já em maio vai começar os trabalhos de outro edifício, que em conjunto oferecem um total de 172 apartamentos. A estes, acrescem mais 107 apartamentos de outro lote, já em construção, prevendo-se a conclusão destas três obras durante 2021.





O primeiro edifício do projeto já se encontrava concluído e o segundo, composto por 40 apartamentos e ainda em construção, prevê-se que esteja pronto até ao fim deste ano.





Este empreendimento inclui apartamentos que variam de tipologia T0 a T4, mas não se limita ao mercado residencial: os edifícios também possuem espaços comerciais, alguns com abertura prevista para 2020. Aquele que se pretende que seja o "coração" do projecto, um edifício de conceito semelhante ao do Mercado da Ribeira, mantém também a atividade de construção, tal como o espaço dedicado ao fitness, que terá um spa e piscina disponíveis para o condomínio e comunidade visitante.