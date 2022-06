Prata Riverside Village com T0 a 285 mil euros já vendeu 80% dos 350 apartamentos

Leia Também VIC Properties conclui segundo edifício de projeto de 400 milhões em Marvila

O empreendimento Prata Riverside Village, em Marvila, Lisboa, tem atraído grande procura, com 80% dos 350 apartamentos colocados no mercado a já terem sido vendidos, indica esta quinta-feira a Re/Max Collection, uma das imobiliárias encarregues da comercialização.O projeto da autoria do arquiteto italiano Renzo Piano, galardoado com o Prémio Pritzker em 1998, é composto por vários edifícios, num investimento estimado em 400 milhões de euros. Os apartamentos mais baratos - T0 com 42,4 metros quadrados (m²) de área bruta - custam 285 mil euros. Já um T4 com 246,5 m² custa 1,9 milhões de euros.Dos 175 apartamentos já concluídos - nos edifícios The One, Riverside e West - apenas cinco estão ainda por vender.Em fase de comercialização estão os 107 apartamentos do edifício Square - que deverá ficar concluído na segunda metade deste ano -, tendo já sido vendidas mais de metade (55%) das frações. No Urban - com conclusão estimada para o início de 2023 - foram vendidos mais de 75% dos 65 apartamentos.Assim, dos cerca de 350 apartamentos colocados no mercado, 80% já foram vendidos, com a maioria (mais de 60%) dos compradores a serem portugueses. Em termos de clientes internacionais, a promotora refere que há compradores de 30 nacionalidades, destacando-se os britânicos, espanhóis e brasileiros.O Prata Riverside Village está equipado com lojas, restaurantes, galerias, pista de bicicletas e parques infantis e terá um edifício "totalmente dedicado à atividade comercial, concentrando uma vasta oferta na área alimentar, assim como um espaço dedicado a uma componente de fitness, incluindo piscina e/ou SPA, para o condomínio e comunidade visitante"."O Prata Riverside Village é uma oportunidade verdadeiramente exclusiva que a RE/MAX Collection tinha que ter no seu portefólio. Trata-se de um projeto de grande importância no panorama da nova construção em Lisboa, não só pela zona privilegiada onde se insere, primeira linha do rio Tejo, mas também pela sua arquitetura singular, tendo sido pensado para responder às necessidades de um segmento que procura qualidade de vida, em ambiente urbano, servido por comércio, serviços, equipamentos culturais, áreas verdes e espaços de lazer", considera Beatriz Rubio, CEO da Re/Max Collection, citada no comunicado.