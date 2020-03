Zome garante que continuará a operar em todo o país

A rede imobiliária Zome garante ao Negócios que vai continuar a operar em todo o país, assegurando que não existe qualquer decisão judicial que ponha em causa o seu normal funcionamento, contrariamente ao que alega a imobiliária Keller Williams (KW) Portugal.





"A Zome vai continuar a trabalhar em todo o território nacional e vai expandir-se internacionalmente", acrescentou.



Nuno Silva Vieira detalha que "todo este processo se iniciou com uma notificação judicial avulsa do grupo Business (que daria origem à Zome) à KW Portugal exigindo uma indemnização num valor superior a seis milhões de euros por prejuízos causados no âmbito do contrato de franchising que vigorava".



"Temos a plena consciência que a exigência deste valor poderia levar à falência a Keller Williams Portugal. Estamos a fazer o nosso caminho judicial e já contamos com várias vitórias", acrescentou, enunciando decisões judiciais favoráveis à Zome.



"Foi negado o provimento das providências cautelares relativas às operações de Cascais, Abóboda, Restelo e Leiria da Zome, tendo ficado claro nos acórdãos que foram apresentadas uma série de inverdades que facilmente foram demonstradas com a contraposição dos factos", assinala.



As decisões invocadas pela KW Portugal no comunicado referem-se a uma ação judicial relativa à Casa Intemporal, empresa franchisada da Zome, e não existe ainda uma sentença definitiva, sublinha o advogado. Já a Dragopoente, também uma franchisada, a sentença mencionada "rebate todos os argumentos da KW Portugal, entendendo, no entanto, que existe uma obrigação de não concorrência por parte desta empresa".



No entanto, frisa, "a Zome não é a Dragopoente. Esta é uma empresa, no meio de várias, que representa a marca. Aliás, não é, sequer, a única a operar no Porto".



"Lamentamos que um processo judicial que tem estado a decorrer de forma elevada tenha sido trazido para a comunicação social de forma parcial e deturpada", diz.



Nuno Silva Vieira revela ainda que "nas últimas horas, a Zome iniciou um conjunto de atitudes processuais de âmbito civil e criminal para repor a ordem dos factos".

