Nova agência imobiliária portuguesa nasce com quase mil colaboradores

A KW Business e a KW Prime, da rede KW Portugal, fundiram-se e deram origem a uma nova agência imobiliária portuguesa, a Zome. A nova empresa, que iniciou atividade a 10 de abril, arranca com 982 colaboradores e espera contratar pelo menos mais 350 este ano.

Em comunicado divulgado esta segunda-feira, a Zome refere que tem por objetivo "ser líder ibérica no mercado imobiliário num prazo de cinco anos". A empresa assinala que os seus 982 colaboradores e os 38 milhões de euros de faturação prevista para este ano a colocam desde já entre as cinco maiores agências imobiliárias em Portugal.

"A Zome é um projeto pensado por pessoas com quase duas décadas de experiência no mercado imobiliário, que conhecem bem as virtudes e os defeitos do mesmo e que sentiram a necessidade de o fazer evoluir, tanto para os seus consultores como para clientes", defende Patrícia Santos, CEO da empresa, citada no comunicado.

"Somos muito ambiciosos porque sabemos bem o valor desta equipa e queremos ser líderes no mercado Ibérico, num prazo entre três e cinco anos", acrescenta.

Os planos da Zome para este ano passam pela abertura de três novos "hubs" imobiliários: em Lisboa, no Parque das Nações, Aveiro e Figueira da Foz. A nova agência arrancou com 10 "hubs" situados em Braga, Vila Nova de Famalicão, dois no Porto, Coimbra, Leiria, Cascais, Abóboda, Lisboa, no Restelo, e em Madrid.

A empresa afirma que um dos seus "trunfos" é uma plataforma tecnológica suportada por inteligência artificial e "big data".

Os planos de expansão da Zome prevêem instalar-se em todas as capitais de distrito portuguesas, no espaço de dois anos, e alargar a presença em Espanha a outras cidades. A empresa estima investir 2,1 milhões de euros nos próximos 18 meses.

Ainda este mês, apurou o Negócios, a Zome lançará a Zome Luxury, dedicada ao segmento "prime".

A KW Business e a KW Prime faturaram 27 milhões de euros no ano passado.