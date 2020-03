Tribunal impede imobiliária Zome de operar no Porto, Braga e Famalicão

Duas empresas da imobiliária Zome estão impedidas de operar nos concelhos do Porto, Braga e Famalicão após decisões judiciais favoráveis à imobiliária Keller Williams (KW), que interpôs providências cautelares, indicou a KW em comunicado.





A sentença do Tribunal Judicial da Comarca do Porto, referente à Dragopoente Mediação Imobiliária e aos referidos sócios, foi decretada em 26 de setembro de 2019 e foi confirmada judicialmente no passado dia 3 de março de 2020. Já a sentença do Tribunal Judicial da Comarca de Braga, referente à Casa Intemporal, foi decretada no dia 2 de dezembro de 2019, informa a Keller Williams.



"Face ao notório incumprimento pela Zome destas decisões judiciais, a Keller Williams utilizará de todos os meios ao seu dispor para garantir que as referidas operações da Zome se realizem fora dos concelhos do Porto, de Braga e de Famalicão (conforme decretado judicialmente), a fim de salvaguardar e proteger o sistema de negócio da Keller Williams", indica ainda a imobiliária.



A Zome nasceu em abril do ano passado, fruto da fusão da KW Business e KW Prime, da rede KW Portugal, contando com Patrícia Santos como CEO. A nova agência arrancou com 10 "hubs" situados em Braga, Vila Nova de Famalicão, dois no Porto, Coimbra, Leiria, Cascais, Abóboda, Lisboa, no Restelo, e em Madrid.

As empresas em causa são as mediadoras Dragopoente Mediação Imobiliária e Casa Intemporal Mediação Imobiliária que, segundo alega a KW, rescindiram unilateralmente os contratos de franchising com a Keller Williams e entraram para a rede imobiliária da Zome.