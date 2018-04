"A Mota-Engil esteve sempre solidária connosco", diz presidente da Martifer

O presidente da Martifer assume que o pior erro cometido pela gestão do grupo "foi uma internacionalização mal avaliada, mal acompanhada, com as dificuldades que daí surgiram". E que os accionistas "estão a trabalhar para resolver a questão" dos capitais próprios negativos.