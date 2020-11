Alemanha apela aos matadouros para se manterem operacionais nos fins de semana e feriados

A ministra da Agricultura alemã lançou esta sexta-feira (dia 27 de novembro) um apelo aos matadouros para que se mantivessem operacionais durante os fins de semana e feriados, de modo a diminuir o número de animais que se acumularam nas quintas durante a pandemia, segundo apurou a Reuters.





De acordo com as estimativas da indústria reveladas por Julia Kloeckner, cerca de 590 mil animais estão há espera de ser abatidos. Para já ainda não foram implementados subsídios para o armazenamento da carne não vendida, todavia estes são uma opção e são requeridas pela associação de agricultores, segundo as declarações da Ministra.





"A falta de capacidade de abate por parte dos países da União Europeia agravou-se devido às restrições relacionadas com a Covid-19", disse Kloeckner numa reunião online realizada com as associações de agricultores e citada pela Reuters.





Depois de terem sido detetadas infeções de covid-19 nos matadouros, a Alemanha endureceu as suas normas sanitárias.





As associações de agricultores reclamam quanto à diminuição da capacidade de abate por parte dos matadouros, principalmente dos porcos que se mantêm durante um período mais alargado nas quintas, o que leva a uma diminuição do seu preço.





O governo alemão procura aumentar a capacidade de abate, Kloeckner lançou um apelo ao Ministro do Trabalho da Alemanha para que os matadouros trabalhem durante as suas folgas, de modo a ajudar os agricultores.





Em cima da mesa estão também os subsídios do estado, contudo, de acordo com a Ministra da Agricultura estes não serão entregues antes do Natal, uma vez que com esta festividade o consumo de carne tende a aumentar.