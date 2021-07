Altri dispara lucros com subida do preço da pasta e da procura

Com a progressiva recuperação da procura e sucessivos anúncios de subida de preço da pasta no mercados internacionais, a Altri registou no primeiro semestre deste ano um aumento de 384,8% dos resultados líquidos, para 44,8 milhões de euros. No mesmo período do ano passado, o grupo tinha apresentado lucros de 9,2 milhões de euros, devido precisamente à quebra dos preços da pasta nos mercados.





